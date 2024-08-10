Дакка, 10 августа, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Новое правительство Бангладеш планирует арестовать бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину, покинувшую страну на фоне протестов. Об этом заявил 8 августа министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий республики Нахид Ислам.

(сс) DFID Шейх Хасина Вазед

«Мы хотим арестовать её», — сказал глава ведомства в интервью агентству Reuters.

Он уточнил, что решение на этот счёт примет суд или специальный трибунал. Ислам отметил, что вопрос о том, какой орган вынесет решение по Хасине, пока обсуждается.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Бангладеш вспыхнули в конце июля, а 5 августа обстановка обострилась. Демонстранты разгромили дом главы МВД Бангладеш. На фоне ситуации с протестами бангладешский президент Мохаммад Шахабуддин распустил национальный парламент, а Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну.

Главой временного правительства назначили лауреата Нобелевской премии мира экономиста Мухаммада Юнуса. Такое решение приняли по итогам встречи президента Бангладеш с лидерами движения «Студенты против дискриминации».