Биллингс, США, 10 августа, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Самолёт, в котором находился бывший президент США Дональд Трамп, из-за технических неполадок изменил свой курс и сел в аэропорту другого города, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников воздушной гавани.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Политик летел в американский город Бозман (штат Монтана), где он планировал провести предвыборный митинг. Проблемы у самолёта заставили его экипаж приземлиться Биллингсе. Аэропорт посадки находится приблизительно в 230 км от Бозмана.

Из-за этой ситуации Траму пришлось пересесть в частный самолёт, который направился к месту проведения митинга.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в американском штате Флорида произошло столкновение двух самолетов в международном аэропорту. Один из бортов — Boeing 757 — принадлежал Дональду Трампу. Его самолёт задел крылом припаркованный на стоянке бизнес-джет.

Трамп приобрел Boeing 757 в 2010 году. Этот самолет получил существенные модификации. Воздушное судно построили в 1991 году.