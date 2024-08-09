Москва, 10 августа, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube 9 августа исчезло из магазина приложений для iPhone AppStore. По данным ИА Регнум, приложение отсутствует при его поиске в AppStore.

Блокировка

При попытке найти приложение, на экран выводится надпись, поясняющая, что по запросу Rutube ничего найти не удалось.

В магазине приложений для Android Google Play при этом Rutube можно скачать. А на платформе GalaxyStore остаётся в доступе детская версия Rutube.

Ранее ИА Регнум сообщало, что приложение «VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube. В тройке наиболее скачиваемых приложений в России в AppStore оказались Rutube и TikTok, а в Google Play — «Дзен» и приложение для просмотра смешных изображений.

Приложение для просмотра видео Rutube уже пропадало вечером 17 июня из App Store, не исчезая при этом из Google Play. В пресс-службе компании Rutube указали, что специалисты работают над решением этого вопроса.