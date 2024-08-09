Вашингтон, 10 августа, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Западные страны, в первую очередь США и ФРГ, одобрили нападение ВСУ на Курскую область. Об этом написала 9 августа газета Politico.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press

Авторы статьи допустили, что действия Украины могут изменить подход тех государств, которые ранее не давали Киеву разрешения использовать их оружие для ударов по российской территории. В публикации подчёркивается, что ни США, ни ФРГ никак не демонстрируют, что они оказывают давление на украинскую сторону в вопросе ограничения её шагов.

Вместе с тем газета отметила, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему отказывается передавать ВСУ немецкие крылатые ракеты Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ попытались прорвать границу с Россией в Курской области. Российские военные отбили эти атаки. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ бьют по жилым домам и машинам скорой помощи, в том числе использя для этого ракеты.

8 августа представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заверил, что действия ВСУ в Курской области никак не повлияют на военную и финансовую поддержку Киева со стороны Брюсселя. При этом он не стал комментировать указанное нападение, но упомянул о праве защищать себя. По словам Стано, оно якобы включает в себя право наносить удары по чужой территории.

Газета The Washington Post со ссылкой на неназванного советника главы киевского режима написала, что Украина на фоне атаки на Курскую область попросила США разрешить ей атаковать российские авиабазы дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Киев полагает, что это позволит ВСУ закрепиться на части Курской области.