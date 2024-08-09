Москва, 10 августа, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Данных о нахождении граждан России на борту упавшего самолета в Бразилии, где погибло 62 человека, не поступало. Об этом 9 августа сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

Отмечается, что самолёт ATR-72 авиакомпании «Voepass Linhas Aéreas», выполнявший рейс Каскавел — Гуарульос, на борту которого находились 62 человека, потерпел крушение и упал в пригороде Сан-Паулу.

«По сообщению Генконсульства России, данных о нахождении на борту граждан РФ от местных властей не поступало», — уточнил Департамент.

Самолёт ATR-72 разбился 9 августа в 13:22 по местному времени в бразильском штате Сан-Паулу в районе города Виньеду. Авиарейс 2283 следовал из города Каскавел в штате Парана в Гуарульос в штате Сан-Паулу. На борту воздушного судна находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа.

По данным телекомпании CNN, в момент падения самолёт врезался в несколько домов. Информация о пострадавших уточняется. В Виньеду и в соседнем с ним городе Валиньюс в медучреждениях готовятся к возможному приёму пострадавших.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным префектуры Виньеду, все люди на борту самолёта погибли. Причины падения воздушного судна неизвестны.