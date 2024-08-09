Сан-Паулу, Бразилия, 9 августа, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Все находившиеся на борту пассажирского самолёта, разбившегося в Бразилии 9 августа, погибли. Об этом журналистам сообщили в префектуре бразильского города Виньеду.

Telegram/ДСКЦ МИД России

«Никто не выжил», — отметили в администрации, которую цитирует портал G1.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907789" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пассажирский самолет, вмещающий 68 человек, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Бразилии потерпел крушение самолёт ATR 72, на борту которого находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Он упал в муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны.

Воздушное судно летело из Каскавела в Гуарульос. Очевидцы трагедии сняли видеозапись авиакатастрофы. На кадрах видно, как самолёт кружится, а потом падает. После этого над землёй становится заметен густой дым.

24 июля 2024 года в аэропорту непальского города Катманду произошла авиакатастрофа с участием самолёта Bombardier CRJ 200. Он упал за пределами взлётной полосы. После крушения воздушного судна произошёл взрыв. Самолёт выполнял рейс из Катманду в Покхару.