В Бразилии сообщили об отсутствии выживших при падении самолёта
Префектура Виньеду: при падении самолёта в Бразилии никто не выжил
Сан-Паулу, Бразилия, 9 августа, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Все находившиеся на борту пассажирского самолёта, разбившегося в Бразилии 9 августа, погибли. Об этом журналистам сообщили в префектуре бразильского города Виньеду.
«Никто не выжил», — отметили в администрации, которую цитирует портал G1.
Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Бразилии потерпел крушение самолёт ATR 72, на борту которого находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Он упал в муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны.
Воздушное судно летело из Каскавела в Гуарульос. Очевидцы трагедии сняли видеозапись авиакатастрофы. На кадрах видно, как самолёт кружится, а потом падает. После этого над землёй становится заметен густой дым.
24 июля 2024 года в аэропорту непальского города Катманду произошла авиакатастрофа с участием самолёта Bombardier CRJ 200. Он упал за пределами взлётной полосы. После крушения воздушного судна произошёл взрыв. Самолёт выполнял рейс из Катманду в Покхару.