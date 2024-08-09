Москва, 9 августа, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Российские танки могут дойти до Берлина в качестве ответа на появление немецкой бронетехники в составе украинских подразделений, вторгшихся в Курскую область. Об этом 9 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости/Станислав Красильников

Так он отреагировал на публикацию газеты Bild, которая сообщила о появлении немецких танков на русской земле спустя 80 лет.

«В качестве ответа мы сделаем всё, чтобы привести новые российские танки на площадь Республики (перед зданием Рейхстага в Берлине. — Прим. ред.)», — написал Медведев в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

9 августа российские военные продолжили отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Суммарные потери украинских формирований составили до 945 бойцов и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.

9 мая Медведев поздравил россиян с Днём Победы, сопроводив свою публикацию кадрами с Поклонной горы, где проходила выставка трофейной техники, в том числе танков зарубежного производства, захваченных российскими военными в зоне проведения спецоперации. В их числе были танки Leopard и БМП Marder производства Германии.