Бразилиа, 9 августа, 2024, 20:23 — ИА Регнум. В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолёт, на борту которого находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом 9 августа сообщил портал G1.

кадр из видео

Авиакатастрофа произошла в муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны. По данным портала, речь идёт о самолёте ATR 72, который вмещает 68 пассажиров.

На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно кружится, а потом падает, после чего над землёй поднимается густой дым.

Самолёт совершал внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс. Какой-либо информации о причине крушения, а также о пострадавших или погибших пока нет.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля в Подмосковье упал самолёт SSJ-100. Он летел без пассажиров, все три члена экипажа погибли. Разбившийся лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа», его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково.