Анкара, 9 августа, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Два российских туриста пострадали во время камнепада в турецкой провинции Мугла. Об этом 9 августа сообщил новостной портал Mugla gazetesi.

Emrah Gurel/AP/TASS

По данным издания, инцидент произошёл в популярном у туристов каньоне Саклыкент.

«После поступления сигнала в службу экстренной помощи в каньон были направлены подразделения пожарной службы Муглы. Двое пострадавших российских туристов были спасены и переданы медикам», — говорится в сообщении.

Как сообщало 8 августа ИА Регнум, в турецкой провинции Мугла автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали семеро россиян. По данным турецких СМИ, микроавтобус перевернулся и лёг на бок на обочине. Водителя грузовика задержали.