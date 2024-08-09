Москва, 9 августа, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Кадры поцелуя президента Франции Эммануэля Макрона с его телохранителем были созданы с помощью искусственного интеллекта и является фейком, пишет издание Les Observateurs.

MAST IRHAM/EPA/TASS

В материале от 6 августа указано, что проверка выявила на кадрах ряд аномалий, свидетельствующих о применении нейросетей. На одном из кадров, где запечатлён поцелуй (ЛГБТ-движение признано экстремистским в России и запрещено), кисть руки телохранителя остаётся буквально прикреплённой к запястью главы государства, а локтевая часть практически исчезает. В другом моменте видео у Макрона внезапно появляется темное пятно на животе.

Издание полагает, что для генерации кадров использовались реальные фото, опубликованные в выпуске журнала о знаменитостях Voici от 2 августа 2024 года. Папарацци сделали их во время отдыха Макрона в форте Брегансон на яхте с группой мужчин. На одной из них один из спутников Макрона взял его за руку.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году внимание пользователей соцсетей привлекли фотографии французского лидера с полуобнажёнными темнокожими мужчинами. Их сделали во время визита Макрона на остров Сен-Мартен в Карибском море. На кадрах широко улыбающийся и одетый в костюм президент обнимался с раздетыми по пояс жителями острова. Сам Макрон тогда заявил, что молодые люди с фото помогли девушке-инвалиду прийти на встречу с ним.