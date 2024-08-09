Москва, 9 августа, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Жилищный комплекс построят в Можайском районе Западного административного округа Москвы по программе реновации в рамках комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра мегаполиса по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«На площади 3,16 га планируется возвести жильё для программы реновации. Вложения в проект оцениваются почти в 29 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 148 млн рублей», — рассказал чиновник.

Общая площадь построенного жилья превысит 83 тыс. кв. м. На первых этажах домов будут магазины и другие объекты бытового обслуживания. Здания возведут вдоль Можайского шоссе, недалеко от станций Сетунь, Рабочий Посёлок и Кунцевская первого Московского центрального диаметра.

Программа КРТ направлена на создание городских кварталов на месте бывших промышленных зон и участков, которые неэффективно используются. Кроме жилья, возводят дороги и другую необходимую инфраструктуру.

2 августа Ефимов сообщил о планах строительства жилого квартала территории бывшей промзоны «Магистральные улицы», площадь которой составляет более 73 га. Там возведут объекты недвижимости общей площадью более 3,2 млн кв. м. Инвестиции в объект оценивают более чем в 1,26 трлн рублей, ожидаемый ежегодный бюджетный эффект при реализации проекта — 27 млрд рублей.