Махачкала, 9 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В Дагестане разыскивают мужчину, обстрелявшего полицейских при проверке документов, сообщило 9 августа МВД по республике.

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«Разыскиваем 41-летнего Демильханова Али Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

На автодороге Хасавюрт–Тлох при попытке проверить документы на автомобиль «ВАЗ 111 730» подозреваемый произвёл выстрелы из огнестрельного оружия по полицейским. В результате двоих правоохранителей госпитализировали.

В ведомстве добавили, что подозреваемый передвигается в женской широкой одежде тёмных тонов и никабе.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. До этого, в мае, советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил запретить никаб в России. Он пояснил, что запрет никаба необходим для снижения риска экстремизма.

В апреле в Карачаево-Черкесии преступники совершили жестокое нападение на наряд группы быстрого реагирования МВД. В результате двое сотрудников правоохранительных органов погибли, ещё один получил ранение. По стрельбы в регионе ввели план «Сирена».

В апреле наркокурьер напал на сотрудников полиции в Подмосковье. Правоохранители обнаружили тайник и устроили засаду. При попытке задержания преступник открыл огонь, попав в обоих полицейских. Один из них погиб.