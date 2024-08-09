Москва, 9 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2024 года в Москве построили 48 социальных объектов, в том числе 23 школы и детских сада, восемь медицинских и 10 спортивных учреждений, а также семь объектов культуры, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Социальная инфраструктура столицы развивается как за счёт средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям», — привела слова чиновника пресс-служба московской мэрии.

В качестве примеров построенных объектов Ефимов привёл три здания нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана, дворец тенниса в «Лужниках», Дворец спорта и образования Ирины Винер в районе Троицк и физкультурно-оздоровительный комплекса «Раменки». Кроме того, в Бирюлеве Восточном возвели здание новой детской поликлиники по столичному стандарту.

Общая площадь социальных объектов, введённых в Москве с начала года, превысила 450 тыс. кв. м. За счёт инвесторов построили более 60% от этого объёма, в том числе школу на 1200 мест в районе Коммунарка, музейно-выставочный центр «Коллекция» и культурно-спортивный центр «Чайка».

Как передавало ИА Регнум, ранее Ефимов сообщил, что в Москве с 2017 года инвесторы за свои средства отреставрировали 12 из 27 приобретённых помещений в зданиях, внесённых в реестр культурного наследия. Площадь объектов, по которым за это время заключили договоры купли-продажи исторических сооружений, превысила 4 тыс. кв. м.