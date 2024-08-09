Москва, 9 августа, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Мессенджер Signal заблокирован в России за нарушение законодательства, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.

TASS /EPA/IAN LANGSDON

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — подтвердили в ведомстве.

Ранее в тот же день пользователи сервиса стали жаловаться на сбои в работе мессенджера.

Signal — это межплатформенная служба обмена зашифрованными сообщениями. Она предназначена для голосовых вызовов со сквозным шифрованием и зашифрованных текстовых сообщений.

Как сообщало ИА Регнум, с 12 июля Роскомнадзор ограничил доступ к латвийской русскоязычной коммерческой платформе «Книга фанфиков» («Фикбук»). До этого ведомство потребовало от владельцев платформы удалить запрещённую в России информацию, содержащую пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено).

В конце июня Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook. На нём можно было купить книги авторов, не издающихся в России.