Москва, 9 августа, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Проект «Активный гражданин» за 10 лет работы объединил более 7 млн москвичей, на площадке за это время собрали более 260 млн мнений по разным вопросам, заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

РИА Новости/Евгений Одиноков

«Семимиллионным участником сообщества стал житель района Ясенево, работающий шеф-кондитером в одном из ресторанов столицы», — процитировала её 9 августа пресс-служба мэрии Москвы.

Жители города с помощью проекта выбрали названия более 130 улиц, скверов, бульваров, станций метро и вокзалов МЦД. С их помощью также выбрали клички для 15 животных из Московского зоопарка, с «Городской фермы» и из «Москвариума». Горожане также голосовали за лучшие проекты реставрации, места для отдыха, различные заведения и туристические маршруты.

Заммэра напомнила, что участникам различных мероприятий на площадке присваивают баллы. Их можно использовать для приобретения билетов в театры и музеи, сувениров, а также для получения скидок в магазинах и онлайн-сервисах.

Как сообщало ИА Регнум, в июне на портале «Активный гражданин» провели голосование «Лучший реализованный проект в области строительства». Конкурс прошёл 25-й раз, в этом году в нём участвовали 137 объектов, что стало рекордом. Итоги объявят ко Дню строителя, который отмечают каждое второе воскресенье августа.