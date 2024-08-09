Москва, 9 августа, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Популярный мотопутешественник Василий Буров, пытаясь скрыться от полиции, сбил пенсионерку в центре Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

VK/ГУ МВД России по Самарской области мотопутешественник Василий Буров

Инцидент произошёл вечером 8 августа. Мужчина выехал на встречную полосу. Это заметили правоохранители, дежурившие на мотоциклах на пересечении улиц Дурова и Щепкина, и попытались его остановить. Нарушитель, уходя от преследования, врезался в транспорт полицейского, затем въехал в припаркованное такси. А в Протопоповском переулке сбил пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали.

Мотоциклиста задержали. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая в Москве роллер снёс 88-летнюю пенсионерку, которая гуляла с собакой. Инцидент произошёл в одном из парков района Тушино на северо-западе столицы. При падении пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, внутренне кровоизлияние, а также ушиб мягких тканей головы. Женщину доставили в реанимацию. Виновник скрылся.

В Москве 2 августа 10-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после наезда на неё курьера на электровелосипеде. Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана.