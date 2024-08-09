Москва, 9 августа, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Россия и её народ способны выдержать и пережить любые удары врагов так же, как смог остаться в живых после атаки украинского дрона корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, заявила 9 августа официальный представитель МИД Мария Захарова.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Так она отреагировала на первые кадры с военкором после его ранения. На них видно, как раненый корреспондент сам вышел на дорогу, остановил проезжавший мимо автомобиль и попросил подвезти его до больницы.

«Чтобы знали все: враги, недруги, «не друг, не враг, а так» — встанем все и пойдем! Как Женя Поддубный позавчера, как мужики на передовой каждый день, как весь Курск сегодня, как страна наша исторически», — написала она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Журналист сам добрался до обочины, где его увидел ехавший из Суджи водитель и привёз в промежуточный пункт оказания помощи. Военкора госпитализировали в областную больницу.

8 августа Поддубного доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Директор медучреждения отметил, что состояние военкора остаётся тяжёлым, но стабильным, существенной динамики медики пока не наблюдают.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности по факту ранения Поддубного.