Москва, 9 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Пресненский районный суд 9 августа вынес приговор группе бывших сотрудников Пенсионного фонда по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ИА REGNUM

На скамье подсудимых оказались пятеро бывших начальников департаментов Пенсионного фонда РФ. Суд назначил Евгению Никитину наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Александра Руднева, Евгения Турчакова и Рубена Энфиаджяна приговорили к 12 годам колонии строгого режима, Константина Янкина ― к 11 годам лишения свободы.

Кроме того, Турчакову назначили дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 млн рублей, Никитин и Энфиаджян должны будут выплатить 190 млн.

Всех фигурантов дела признали виновными по ч. 6 ст. 290 («Получение группой должностных лиц взятки в особо крупном размере»).

Дмитрия Радченко за дачу крупной взятки бывшим топ-менеджерам Пенсионного фонда приговорили к шести годам заключения со штрафом в 10 млн рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, пятеро обвиняемых в период с 2016 года по 2019 год получили от владельцев компаний «Техносерв» и «РедСис», а также от Радченко и других подчинённых ему работников свыше 190 млн рублей.

«Вознаграждение передавалось за обеспечение заключения Пенсионным фондом государственных контрактов с указанными коммерческими организациями», ― говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении двух сотрудников Следственного комитета, обвиняемых в получении крупнейшей в современной истории России взятки. Марату Тамбиеву вменяют 10 эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн долларов и 2 718 биткоинов (порядка 7,4 млрд рублей). По версии следствия, обвиняемый также предпринимал попытки обогатиться ещё на 1,3 млн долларов.

Также по делу проходит Кристина Ляховенко. Его обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу.

9 августа арестованный экс-начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал вину в получении 19 млн рублей от фигуранта его дела. Его адвокат Игорь Дюкин отметил, что при этом генерал не согласен с квалификацией обвинения.