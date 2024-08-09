Москва, 9 августа, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Опубликованы первые кадры с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным после его ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева 9 августа разместила в соцсетях кадры, снятые на видеорегистратор.

Кадр из видео

На них видно, как раненый военкор сам вышел на дорогу, остановил проезжавший мимо автомобиль и попросил подвезти его до больницы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа ВСУ атаковали автомобиль Поддубного в Курской области с помощью FPV-дрона. Машина загорелась и съехала в кювет. Военкор получил серьёзные ожоги и осколочные ранения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907746" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Первые кадры с Поддубным после попадания FPV-дрона

Военкора 8 августа доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского в Москве и поместили в реанимацию. Директор института Сергей Петриков 9августа сообщил, что состояние Поддубного остаётся тяжёлым, но стабильным.

Житель Курской области Николай Рыльский позднее в этот же день рассказал о спасении Поддубного. По словам мужчины, по его автомобилю попытался нанести удар украинский дрон, после чего он увидел военкора и оказывающего ему помощь человека. Рыльский уточнил, что корреспондент стоял на ногах и повторял, что ничего не помнит. После этого мужчина посадил журналиста в машину, а оказывавший ему помощь человек ехать отказался.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности по факту ранения Поддубного. Организация Объединённых Наций в ночь на 8 августа заявила об обеспокоенности в связи с ранением военкора. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация жёстко осуждает нападения на представителей СМИ.

Международная федерация журналистов днём 8 августа выразила беспокойство по поводу ранения Поддубного при атаке ВСУ. В федерации уточнили, что с начала конфликта на Украине пострадали или погибли слишком много сотрудников СМИ.