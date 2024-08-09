Белград, 9 августа, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал судейство в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже, в котором сборная его страны играла с командой США.

Global Look Press/Marcus Brandt/dpa

Он опубликовал в соцсети X видеофрагмент с проходом американского центрового Джоэла Эмбиида под кольцо в третьей четверти.

«В какой стране это не будет пробежкой? В следующий раз скажите нам заранее, кого нельзя побеждать», — написал Вучич.

Как сообщало ИА Регнум, встреча проходила 8 августа и завершилась победой сборной США со счётом 95:91. В течение большей части игры побеждали сербы, но американцы в последней четверти переломили ситуацию и вышли вперёд за две минуты до конца матча.

Баскетболист сборной Сербии Богдан Богданович заявил журналистам, что судьи помогали американцам, хотя те в этом не нуждались. При этом после игры арбитры не пожали руки сербским спортсменам.