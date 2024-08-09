Красноярск, 9 августа, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Бешеный волк покусал двух человек в селе Моторском Красноярского края. Об этом 9 августа сообщили «Известия».

Robert Larsson/unsplash

Отмечается, что волк подошёл к жилым домам, покусал двух человек, а также нескольких домашних и сельскохозяйственных животных. Хищника застрелили.

По данным Роспотребнадзора, дикий зверь был заражён бешенством. Пострадавшим назначили курс антирабической помощи.

Как сообщало ИА Регнум, жительница города Нижнеангарска в Бурятии погибла от нападения медведя, когда рыбачила одна на берегу реки. Инспекторы Бурприроднадзора и охотники застрелили зверя, следов других особей не обнаружили.