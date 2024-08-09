Вашингтон, 9 августа, 2024, 17:45 — ИА Регнум. В атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область участвуют боевики 80-й бригады, которая, по данным RT, в 2022 году расстреливала пленных российских военных. Об этом 8 августа написал американский журнал Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идёт о бригаде украинских формирований, которая в 2022 году расстреляла пленных российских солдат во дворе частного жилого дома в селе Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По информации издания, об участии этого подразделения в атаке ВСУ на Курскую область говорит видеозапись из соцсетей, на которой видна колонна из советской и американской военной техники, используемой лишь 80-й бригадой.

Уточняется, что также в нападении на российский регион принимают участие 22-я и 88-я бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал американскому изданию The New York Times, что украинские нацисты застрелили раненого российского пленного, просившего о помощи. Он уточнил, что раненый безоружный солдат ВС РФ переполз в траншею и попросил помощи у отряда «международных добровольцев под руководством американца», однако в этот момент его застрелили боевики ВСУ.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 16 июля отреагировал на расстрел российского военнопленного украинскими боевиками. Политик уточнил, что никакое помилование невозможно для украинских нацистов, которые не щадят российских солдат.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись расстрела раненого военнослужащего ВС РФ. По словам представителя Кремля, члены украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются фашистами и их необходимо уничтожать.