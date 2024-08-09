Красноярск, 9 августа, 2024, 16:54 — ИА Регнум. 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира, учрежденный Генассамблеей ООН.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В преддверии праздника в Красноярске во второй раз состоялся Фестиваль северной культуры, организованный «Востсибнефтегазом» и «Славнефть-Красноярскнефтегазом». Его гости познакомились с выступлениями этнических коллективов, национальным искусством, бытом оленеводов-кочевников и посетили традиционный эвенкийский чум.

Этот праздник имеет особое значение для компании «Роснефть» и её дочерних предприятий, которые ежегодно реализуют проекты по поддержке коренных жителей в регионах присутствия.

В частности, компания помогает улучшать условия жизни и быта семей коренных народов Сибири и Дальнего Востока. В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе при поддержке «Восток Ойл» продолжается реализация региональной программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья в дома, адаптированные к условиям Крайнего Севера.

Также «Роснефть» проводит конференции, выставки-ярмарки, форумы, оказывает общинам финансовую поддержку, обеспечивает их горюче-смазочными и строительными материалами, оборудованием, приобретает снегоходы и лодки, предметы первой необходимости.

Кроме того, нефтяники поддерживают исследовательские, социальные и благотворительные проекты, которые способствуют сохранению традиционного уклада коренных жителей Севера. Тысячи участников этнических фестивалей в разных уголках страны знакомятся с уникальной культурой северных народов через предметы национального творчества, фольклор и спортивные состязания.

В период работы выставки-форума «Россия» при поддержке «Роснефти» на ВДНХ выступил ряд национальных фольклорных творческих коллективов, многочисленные гости павильона компании принимали участие в мастер-классах по национальным ремеслам под руководством представителей коренных народов Севера.