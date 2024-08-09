Москва, 9 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Россия направила руководству Нигера просьбу об оказании помощи в связи с информацией о захвате террористами двух геологов. Об этом 9 августа сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

«Посольство Российской Федерации в Бамако (Республика Мали), представляющее наши интересы в Нигере, находится в постоянном контакте с нигерскими властями. Обращение о содействии было также адресовано малийским партнёрам», ― уточнила дипломат.

Захарова добавила, что Москва намерена и дальше прилагать усилия по освобождению заложников. Представитель МИД также выразила надежду на то, что террористические и иные деструктивные силы не смогут помешать набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля.

Дипломат сообщила, что 18 июля на юго-западе Нигера в районе Мбанге (регион Тиллабери) террористы «Группы поддержки ислама и мусульман» (GSIM), имеющей связи с «Аль-Каидой» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершили нападение на геологов. В результате четырёх человек похитили, погибли несколько нигерских военнослужащих.

2 августа в соцсетях появилось видео с двумя заложниками. Один из них представился как Олег Грет, другой ― как Юрий Юров. По имеющимся сведениям, Грет является гражданином России, а Юров имеет украинское гражданство.

«По словам похищенных, они работали в Нигере как сотрудники российской компании и «были задержаны» GSIM. О выдвижении террористами каких-либо требований геологи не сообщили», ― рассказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в Нигере боевики «Группы поддержки ислама и мусульман» объявили о взятии в заложники двух человек. 2 августа террористы опубликовали видео, на котором двое якобы русских мужчин утверждали о похищении в Мбанге, на юго-западе Нигера.

На видео один из заложников назвался геологом. По его словам, он россиянин, но проживает на Украине. Второй заявил, что прибыл в страну месяц назад для работы в российской компании.