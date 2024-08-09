Москва, 9 августа, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Муся стала самой популярной кличкой, которую москвичи дают своим кошкам, в 2024 году, сообщила пресс-служба мэрии столицы 9 августа на основании статистики обращений владельцев питомцев к ветеринарам.

Надежда Ли ИА Регнум

«Около 1,5 тыс. кошек с такой кличкой записали москвичи в госветклиники онлайн в этом году. В топ-10 имен также вошли Алиса, Симба и Персик», — говорится в публикации.

Наиболее популярными породами кошек у жителей Москвы стали шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау. Исследование провели на основании 55 тыс. записей на приём к ветеринарам.

Председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук подчеркнула, что онлайн-сервис существенно упростил процесс обращения к специалистам для оказания помощи животным. Это можно сделать из любого места, где есть интернет.

Как сообщало ИА Регнум, на столичном портале «Активный гражданин» в августе запустили голосование, посвящённое проекту «Питомцы в Москве». Жителям мегаполиса предлагают выбрать лучшую площадку для прогулок с собаками из тех, что создали в прошлом году по программе «Мой район».