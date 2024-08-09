Махачкала, 9 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. В Дагестане произошёл взрыв газового баллона в грузовой «Газели», погиб человек. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл вблизи АЗС перед въездом в посёлок Шамхал в Махачкале. Прибывшие на место пожарные установили, что произошла разгерметизация баллона, но он не загорелся.

Также известно, что в машине находились ещё десять кислородных баллонов.

В результате происшествия пострадали трое мужчин, находившиеся в салоне автомобиля. Один из них погиб. Двух пострадавших доставили в Республиканскую больницу имени Вишневского.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля в Москве в грузовой «Газели» взорвался газовый баллон. Инцидент произошёл на улице Лобачевского на западе столицы. Транспортное средство загорелось прямо на трассе. Водитель вовремя успел среагировать и выскочил из машины. В «Газели» сдетонировал газовый баллон. Разлетевшимися во все стороны осколками задело ещё пять автомобилей.

3 августа на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии прогремел взрыв. Предположительно, взорвался газовый баллон в паддоке во время гонки на выносливость ADAC Ruhr Cup. В результате пострадали люди.