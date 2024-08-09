Париж, 9 августа, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Российское посольство во Франции потребовало предоставить консульский доступ к гражданину России, арестованному по обвинению в попытке «дестабилизировать обстановку» во время проведения Олимпийских игр. Об этом диппредставительство сообщило 9 августа.

РИА Новости/Ирина Калашникова Здание посольства РФ во Франции

Как отметили в посольстве, российская сторона после появления в СМИ сообщений о задержании гражданина РФ в Париже и подтверждения этой информации со стороны главы МВД Франции Жеральда Дарманены сразу потребовала разъяснений у французских властей.

«По состоянию на сегодняшний день получили от МИД Франции подтверждение факта задержания россиянина и сведения о месте его содержания», — сообщили в посольстве.

Сотрудники диппредставительства направили запрос о предоставлении консульского доступа в компетентные органы республики.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Agence France Presse распространило информацию о том, что полиция Франции задержала в Париже гражданина России 1984 года рождения. Мужчину отправили под арест, обвинив в том, что он якобы пытался дестабилизировать обстановку во время проведения Олимпийских игр — 2024.

В этот же день Дарманен подтвердил, что задержан гражданин России, которого подозревают в «подготовке операций по шпионажу» и по «дестабилизации обстановки» на время Олимпиады. Никаких конкретных фактов противоправной деятельности россиянина французский чиновник не привёл.