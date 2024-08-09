Москва, 9 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Информация о том, что в перечень противопоказаний для управления транспортом включили сексуальные расстройства, не соответствует действительности. Об этом 9 августа сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее появились сообщения о том, что Минздрав подготовил проект, согласно которому в новый список противопоказаний вошли расстройства сексуального предпочтения и половой идентификации.

«Все содержащиеся в проекте заболевания и состояния есть в действующем перечне уже 10 лет», — сообщили в НМИЦ.

Как передавало ИА Регнум, Минздрав дал пояснения по списку лекарств, якобы запрещённых водителям, в который вошли в том числе «Парацетамол», «Супрастин» и «Аспирин». В министерстве заявили, что опубликованный в соцсетях перечень на самом деле носит информационный характер и не устанавливает запрет или санкции за его нарушение. В ведомстве подчеркнули, что ряд препаратов на самом деле могут негативно повлиять на способность управления автомобилем, так как снижают быстроту реакции и вызывают сонливость. После приёма таких препаратов не рекомендуется водить автомобиль.