Горно-Алтайск, 9 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения девушки в Горно-Алтайске. Поиски ведутся с мая, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

СУ СК РФ по Республике Алтай Пропавшая девушка

По данным следствия, 10 мая около семи часов вечера она ушла из своей квартиры в неизвестном направлении, не взяв с собой документы и мобильный телефон. Домой девушка так и не вернулась, установить её место нахождения пока не удаётся.

«Отсутствие значимой информации у родственников и знакомых о возможном месте нахождения девушки, длительный период ее безвестного отсутствия дают основания предполагать, что в отношении жительницы Горно-Алтайска могло быть совершено преступление», — заявили в пресс-службе ведомства.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства исчезновения девушки.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля в реке Иртыш обнаружили тело пропавшей 15-летней школьницы из Москвы. Тремя днями ранее за час до отъезда она в одиночку покинула номер гостиницы в Омске и не вернулась.

Ранее полицейские нашли живым двухлетнего мальчика, пропавшего 29 июня в селе Салтымаково Крапивинского муниципального района Кузбасса. Его обнаружили примерно в 1,5 км от дома на дороге.