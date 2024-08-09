Кременная, ЛНР, 9 августа, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Сотрудница больницы в Кременной в Луганской Народной Республики пострадала в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 9 августа сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сегодня был нанесен удар по городской больнице, в результате которого пострадала работница медицинского учреждения и здания получили значительные повреждения», ― написал глава Кременной в Telegam-канале.

Как уточнила глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале, при ударе украинских войск по больнице осколочные ранения получила женщина-лаборант 1968 года рождения. Врачи оказали ей необходимую помощь.

Пащенко добавила, что в здании медучреждения частично выбиты окна. Несмотря на угрозы новых обстрелов, врачи остаются на своих местах и продолжают оказывать помощь, отметила министр.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа глава администрации Кременского муниципального округа сообщил об очередной атаке ВСУ на город. На этот раз удар пришёлся по больнице. Также в результате обстрелов получили повреждения две машины скорой помощи.

4 августа украинская армия обстреляла Луганск. Для этого ВСУ впервые использовали дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, которые способны наносить удары на расстояние до 300 км. Несмотря на использование данной модификации этих ракет, силы противовоздушной обороны сбили их на подлёте к городу.

Военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил, что в период с 27 июля по 2 августа российские военнослужащие отбили 44 контратаки украинской армии на рубежах ЛНР.