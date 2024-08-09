Париж, 9 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Бывший глава Африканской конфедерации футбола (CAF) и временный президент Международной федерации футбола (ФИФА) Исса Хаяту скончался, находясь на летних Олимпийских играх в Париже, сообщило издание L'Équipe.

TASS /imago/Ulmer Исса Хаяту

Камерунец скончался в Париже 8 августа накануне своего 78-летия. Он присутствовал на Играх в качестве почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК). Причина смерти не сообщалась.

Глава ФИФА Джанни Инфантино в социальной сети выразил соболезнования семье, друзьям и бывшим коллегам футбольного деятеля. По его словам, экс временный президент Международной федерации футбола был страстным поклонником спорта и посвятил жизнь работе в спортивном менеджменте.

Исса Хаяту занимал пост президента Конфедерации африканского футбола в течение почти тридцати лет (с 1988 по 2017 год). С 2015 года после отстранения от должности Йозефа Блаттера и Мишеля Платини и до избрания в 2016 году Джанни Инфантино исполнял обязанности президента ФИФА. Он также занимал должность президента совета директоров Национальной футбольной академии Камеруна и был членом местного организационного комитета AFCON в 2021 году.

Внёс большой вклад в развитие африканского футбола, в частности, добился организации первого в Африке чемпионата мира в 2010 году в ЮАР.