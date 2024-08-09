Париж, 9 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Фрагмент из балета русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро» показали зрителям полуфинального матча по баскетболу между сборными Сербии и США, который состоялся в ходе летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Кадр из видео

Игра прошла 8 августа. В перерыве на спортивную площадку вышли пять балерин и исполнили «Танец маленьких лебедей». После этого девушки выступили под композицию французского электронного дуэта Daft Punk.

Полуфинальный матч прошёл напряжённо. Сербская сборная почти всю игру держала преимущество в счёте, но американские спортсмены смогли обойти соперников за две минуты до конца встречи. Игра завершилась с показателем 95:91 в пользу команды из США.

Как сообщало ИА Регнум, сербский баскетболист Богдан Богданович после полуфинала заявил, что судьи помогали американской сборной, хотя она в этом и не нуждалась. Арбитры также не пожали руки спортсменам после матча.

Международный олимпийский комитет допустил до участия в ОИ в Париже 15 российских спортсменов в пяти видах спорта. Им позволили выступать только в нейтральном статусе. Кроме того, во время соревнований запрещено демонстрировать любую символику РФ. Ограничение распространяется в том числе на болельщиков.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года, комментируя попытки отменить культуру России на Западе, заявил, что они сразу не задались. Он подчеркнул, что искусство не знает границ, как бы его ни пытались запретить, и может оказать значительное влияние на прогресс.