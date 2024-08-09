Лондон, 9 августа, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Британское руководство расширило санкции против Белоруссии, добавив в списки семь физических и юридических лиц. Об этом сообщило 9 августа правительство Великобритании.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Санкции введены против руководства исправительных колоний Белоруссии — Дениса Толстенкова, Андрея Пальчика, Филиппа Штурчанка и Алексея Лазаренко.

Кроме того, британские власти ввели санкции против двух предприятий, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом — «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор». Институт электронных вычислительных машин также попал в чёрный список за деятельность в белорусском оборонном секторе.

Расширение санкционного списка британское правительство приурочило к годовщине выборов президента Белоруссии в 2020 году, сопровождавшихся протестами прозападной оппозиции и массовыми задержаниями. В заявлении сообщается, что новые санкции стали «ответом на нарушения прав человека». Кроме того, Лондон обвиняет Белоруссию в том, что она помогает России в проведении спецоперации.

Правительство Великобритании в своём заявлении предупредило, что намерено выделить £2,5 млн на поддержку «выживания белорусских правозащитных и гражданских общественных организаций в условиях продолжающегося политического давления».

Как сообщало ИА Регнум, ЕС 5 августа ввёл санкции против 28 представителей силовых структур Белоруссии, обвинив их в якобы проведении репрессий и нарушениях прав человека. Под санкциями оказались также представители судебной системы республики и руководители инфорагентства БелТа — действующий гендиректор Ирина Акулович и бывший генеральный директор Дмитрий Жук.