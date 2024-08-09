Пекин, 9 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В Китае преступная группа похитила из крематориев около 4 тыс. тел для изготовления медицинских протезов. Об этом 9 августа сообщила газета South China Morning Post.

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Отмечается, что на нелегальном бизнесе по продаже костных тканей, которые использовались для изготовления зубных протезов, злоумышленники заработали около $53 млн (4,7 млрд рублей).

По информации издания, сотрудники крематориев вступали в сговор со злоумышленниками, расчленяли тела и перевозили их для дальнейшей обработки.

Во время обысков полиция изъяла более 18 тонн костей и свыше 34 тыс. готовых или почти завершённых протезов. По этому делу в общей сложности задержано 75 подозреваемых.

Как передавало ИА Регнум, в Индонезии полиция, действуя по наводке китайских коллег, арестовала 88 граждан КНР. По данным правоохранителей, злоумышленники обманули сотни жертв в Китае, многие из которых были государственными чиновниками. Отмечалось, что «любовные» мошенники во время видеозвонков притворялись, что испытывают романтические чувства к своим жертвам, а потом шантажировали их, угрожая опубликовать ролики в соцсетях в случае отказа отправить деньги.