Москва, 9 августа, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар призналась, что была в курсе участия миллиардера в донорской программе.

соцсети Ирины Болгар

Она подчеркнула, что уважает решение бизнесмена и не препятствует ему в этом.

«Я знала о донорской программе Павла, он рассказывал мне о ней. Поскольку донорство генетического материала анонимно, я не имела ничего против его участия в ней», ― процитировала Lenta.ru Болгар.

Она добавила, что участие Дурова в донорской программе никак не сказывалось на их отношениях и атмосфере в семье. Однако после того, как предприниматель сделал публичное признание, Болгар в социальных сетях начали писать много людей. Среди них были девушки, которые утверждали, что у них были отношения с основателем Telegram параллельно с матерью его детей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа журнал Forbes опубликовал фото Дурова с, как утверждается, тремя его биологическими детьми. В издании сообщили, что проживающая в Швейцарии Болгар 23 июля обратилась в редакцию Forbes с просьбой исправить в рейтинге предпринимателя количество детей с двух до пяти.

Болгар заявила, что является матерью троих младших детей миллиардера. В подтверждение этому она прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и семейную фотографию с дня рождения среднего сына Даниэля, сделанную в январе 2020 года в её доме в Женеве.

Женщина утверждает, что познакомилась с Павлом Дуровым летом 2012 года. Спустя полгода они начали жить вместе, а в декабре 2013-го у них родилась дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге родился сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

30 июля Дуров опубликовал пост, в котором сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах. Он также поделился, что 15 лет назад один из его друзей попросил помочь завести ребёнка, сдав сперму в клинике. Кроме того, предприниматель написал, что откроет свой ДНК-код, чтобы его биологические дети могли легче находить друг друга.