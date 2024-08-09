Москва, 9 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд принял решение оставить бывшего начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении особо крупной взятки, под арестом в СИЗО.

Михаил Климентьев/ТАСС Вадим Шамарин в 235-м гарнизонном военном суде

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля 2024 года о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Шамарина на срок по 21 октября 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — процитировал постановление суда «Интерфакс».

Защита генерала просила у апелляционного суда изменить Шамарину меру пресечения на более мягкую, в то время как следователь и прокурор попросили суд отклонить жалобу адвокатов генерала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 августа Шамарин признал вину в получении 19 млн рублей от фигуранта его дела из 36 млн рублей, указанных в обвинении. При этом генерал высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере.

Позднее в этот же день адвокат Шамарина Игорь Дюкин сообщил, что Мосгорсуд освободил из колонии осуждённого экс-главу одного из подразделений главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина после дачи им показаний по делу его подзащитного. По словам адвоката, Оглоблину заменили неотбытый срок на исправительные работы.

Бывшего начальника Главного управления связи ВС РФ арестовали в мае. По версии следствия, в 2016–2023 годах Шамарин получил в качестве взятки 36 млн рублей от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной за увеличение поставок по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Высоков и Гришина с лета 2023 года находятся под арестом по обвинению в мошенничестве.