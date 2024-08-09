Москва, 9 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Стоимость УАЗ («Буханки»), доходящая до 2 млн рублей, завышена относительно её технических характеристик и слабой надежности, заявил 9 августа вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Егор Алеев/ТАСС

«Этот автомобиль не совместим с настоящим временем и безопасностью. <…> Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», — процитировала эксперта «Газета.Ru».

По его словам, машина не отвечает современным нормам безопасности и ряду требований по управляемости, динамике.

Автомобилистам приходится покупать такие машины, так как у них нет альтернативы в сегменте внедорожников, отметил Хайцеэр. Он напомнил о прототипах нового УАЗа, которые должны были конкурировать с японским Land Cruiser Prado, однако на рынок не поступили.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Ульяновский автомобильный завод начал производство лимитированной серии микроавтобусов СГР, приуроченное к 65-летию выпуска оригинальной модели — «УАЗ-450» («Буханка»). Авто оснастили усиленными бамперами, экспедиционным багажником с лестницей и внедорожными шинами 225/75R16.

В августе 2024 года сообщалось, что в автопарке России число старых машин превысило 70%. При сохранении тенденций средний возраст машин скоро может перешагнуть через 16 лет. Во втором полугодии ожидается спад спроса на автомобили из-за повышения Центробанком ключевой ставки с 16 до 18%, отметил эксперт Олег Мосеев.