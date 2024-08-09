Москва, 9 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. «Единая Россия» Москвы на базе регионального отделения организовала оперативный сбор помощи для жителей Курской области, пострадавших от действий ВСУ. За сутки единороссы вместе с жителями столицы собрали более 5 тонн гуманитарного груза, которые уже выехали к адресатам.

Партия «Единая Россия»

В машинах находится питьевая вода, генераторы, средства личной гигиены, продукты питания и многое другое, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. «Москвичи откликнулись своим сердцем, своим чувством к той трагедии, которая произошла на границе с Курской областью. Москва помогала, помогает и будет помогать», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отправке дополнительных медбригад в Курскую область, пострадавшую в результате атаки ВСУ. Кроме того, пострадавшие от обстрелов украинских военных уже поступили в столичные клиники. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии, отметил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром 7 августа российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ВСУ задействовал для нападения до 1 тыс. бойцов. По его словам, потери украинской стороны составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

9 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки пресекали попытки подразделений ВСУ прорваться вглубь российской территории в Курской области. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 945 бойцов. Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.