Москва, 9 августа, 2024, 13:57 — ИА Регнум. ДТП с участием шести автомобилей на внутренней стороне 53-го км МКАД попало на видео. Кадры опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Telegram/Госавтоинспекция Москвы

На видеозаписи видно, как машина вылетела на встречную полосу через отбойник и столкнулся с автомобилями.

«В результате дорожной аварии один человек погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии», — сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ приняли все необходимые меры для оперативного устранения повреждённых автомобилей с проезжей части. После аварии движение на этом участке дороги было затруднено.

Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что движение на внутренней стороне 53-го км МКАД восстановили.

В обстоятельствах произошедшей аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа при столкновении с легковым автомобилем на трассе М-4 «Дон» в подмосковном Ступино микроавтобус с пассажирами упал на бок. В результате аварии пострадали пять человек.

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