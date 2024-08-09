Киев, 9 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Возможное приглашение России на второй саммит по украинскому урегулированию не означает начала переговоров. Об этом 9 августа заявил руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак в интервью изданию «Европейская правда».

Denes Erdos/AP/TASS Андрей Ермак

«Это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идёт речь! Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина — Россия», — сказал он.

По его словам, Киев считает конференцию возможностью обсудить украинский «мирный» план в присутствии всех стран, которые его поддержали.

Ермак добавил, что решение о переговорах принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. При этом, по его мнению, пока «очень рано» говорить о том, может ли президент России Владимир Путин присутствовать на саммите.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа Ермак заявил, что нужно как можно скорее завершить конфликт на Украине для достижения справедливого мира. По его словам, Киев ожидает, что на предстоящем саммите в одной из стран Глобального Юга появятся предпосылки для прекращения боевых действий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 августа заявил о необходимости подготовить базу для заключения мира с Россией уже в текущем году. 3 августа он назвал окончание конфликта главной потребностью Киева.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил о готовности Москвы возобновить мирные переговоры, если Киев выведет войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от планов по вступлению в НАТО.

Первый «мирный» саммит по Украине прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей РФ на мероприятие не пригласили, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для Москвы. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемый «мирный» план Зеленского.