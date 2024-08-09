Москва, 9 августа, 2024, 13:45 — ИА Регнум. По личному составу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтаве, который перебросили из-под Житомира, нанесли мощный ракетный удар. Об этом 9 августа сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьёзно», — привела его слова Lenta.ru.

Координатор уточнил, что в результате много бойцов ВСУ погибло и было ранено.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам украинской армии в Полтавской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 июля Лебедев рассказал об ударах в пригороде Харькова, в Херсоне и в Вознесенском районе район Николаевской области. По его словам, затем взрывы прогремели в пригородах Киева и Полтавы, в также в Черкасской и Сумской областях.

Координатор уточнил, что В Полтавской области несколько раз подряд ударили по аэродрому в Миргороде. В Днепропетровской области в Павлограде взрывы прогремели на складах украинской армии, добавил он.