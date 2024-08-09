Липецк, 9 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Липецкой области эвакуированные жители начали возвращаться из пунктов временного размещения в свои дома, сообщил 9 августа губернатор региона Игорь Артамонов.

Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

«В этом им помогают наши спасатели», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, параллельно проводится осмотр жилищ, повреждённых обломками и осколками в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Их немного, подчеркнул Артамонов, добавив, что владельцам окажут необходимую помощь в восстановлении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 августа над областью силы ПВО перехватили и сбили 19 беспилотников ВСУ. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских дронов над территорией России. Глава региона также сообщил о детонация взрывоопасных объектов в регионе. На фоне этого областные власти вводили в Липецком муниципальном округе режим чрезвычайной ситуации. Утром 9 августа в регионе отменили красный уровень опасности.

Число пострадавших в результате атаки дронов составило девять человек. В Липецке для размещения эвакуированных граждан развернули девять дополнительных ПВР, готовых принять 4800 человек.