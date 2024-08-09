Москва, 9 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наращивают силы, которые ведут активные боевые действия с украинскими боевиками в Суджанском районе Курской области. Об этом 9 августа сообщило Министерство обороны.

Александр Река/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России за прошедши сутки пресекала попытки украинских формирований прорваться вглубь территории страны в Курской области. Военный уточнил, что за сутки ВСУ на этом направлении потеряли до 945 бойцов.

В Минобороны также сообщили, что авиация и ракетные войска ВС России нанесли удары по резервам украинских боевиков в Сумской области. Российские военные также поразили личный состав и технику ВСУ в районах Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи, добавили в ведомстве.

ВСУ 6 августа попытались пробиться на территорию РФ Курской области. В Минобороны 7 августа заявили, что российские войска не позволили ВСУ продвинуться вглубь территории страны.

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