Париж, 9 августа, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Судьи, которые контролировали полуфинальный мужской матч по баскетболу между сборными Сербии и США в ходе Олимпийских игр 2024 года, проходящих в Париже, после игры не пожали руки сербским спортсменам.

Meng Yongmin/XinHua/Global Look Press

Встреча проходила 8 августа и закончилась победой американцев со счётом 95:91. В течение большей части игры побеждали сербы, но сборная США в последней четверти переломила ситуацию в свою пользу и за две минуты завершения матча вышла вперёд.

Член сербской сборной Богдан Богданович заявил журналистам, что судьи в ходе встречи помогали американцам, хотя они в этом не нуждались.

«Мы пытались с ними (судьями. — Прим. ред.) говорить. Вы видели — после матча они просто моментально ушли. Они даже не стали разговаривать с нами, не пожали руки. Ушли и всё», — процитировало Богдановича издание KP.RU.

Как сообщало ИА Регнум, в перерыве встречи сербских и американских баскетболистов пять балерин исполнили фрагмент из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Они танцевали под композицию французского электронного дуэта Daft Punk.

Издание AS 5 августа сообщило, что Олимпийский комитет Парагвая выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни за то, что спортсменка ночевала за пределами её территории. Поведение женщины сочли неподобающим для национальной сборной.

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко пропустила финальный заплыв на дистанцию 200 м из-за того, что ей слишком поздно сообщили о необходимости выйти на старт. Спортсменка считала, что уже не проходит дальше, но с соревнований снялась заболевшая австралийка Элла Рэмзи. Израильтянку пригласили на соревнования за 25 минут до начала, но она в это время шла на ужин, организованный МОК, и не взяла с собой экипировку.