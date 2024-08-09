Вашингтон, 9 августа, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки допустили ошибку, дав России и Китаю сблизиться. Об этом вечером 8 августа заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде.

Михаил Терещенко/РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Они допустили, чтобы эти страны (Россия и Китай. — Прим. ред.), которые по идее должны враждовать, объединили усилия (…). Это началось при экс-президенте США [Бараке] Обаме и продолжилось при [действующем президенте США Джо] Байдене», — сказал он.

Трамп также в очередной раз заявил, что конфликт на Украине не начался бы в случае его нахождения на посту главы Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 8 августа заявил об угрозе для США из-за того, что Россия и Китай якобы перестали уважать эту страну. Бывший президент США также заявил, что, по его мнению, американская экономика на сегодняшний день является очень слабой.

Экс-глава Белого дома в конце июня заявил, что в случае, если к власти в США придёт «разумный президент», Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами для Вашингтона. По утверждению политика, когда он был на посту главы государства, другие страны испытывали уважение к США.

Трамп 18 июля высказал предположение, что Россия начала спецоперацию, потому что увидела слабость администрации Байдена. По его словам, ситуация на Украине связана с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году.