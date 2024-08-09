Москва, 9 августа, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» увеличила долю готовой еды, включая весовую кулинарию и продукцию кафе, до 6,3%. Самым быстрорастущим сегментом во втором квартале этого года внутри данной категории стала упакованная еда, чей рост за год достиг 40%, рассказали в пресс-службе компании.

Пресс-служба «Перекрёстка»

Лидерами по продажам стали сырники, запеканки и каши, а также обеденные блюда (паста, вок). Их продажи составляют 5,3% от общего товарооборота и встречаются в каждом 25-м чеке. Наиболее продаваемыми блюдами готовой еды стали салаты (28%), основные блюда (25%), перекусы (12%), суши (10%) и завтраки (7%).

По словам директора по развитию продаж готовой еды торговой сети «Перекрёсток» Александра Нигматуллина, производство фабрики-кухни Х5 Еды снабжает 530 «Перекрёстков» и пять тысяч «Пятёрочек», расположенных в Центральном регионе, и отгружает до 230 тысяч товарных единиц в сутки.

Интенсивное развитие сегмента готовой продукции сети началось в 2022 году. По словам Нигматуллина, за это время «Перекрёстку» удалось сформировать «полноценный ресторан на полке», который включает в себя широкий выбор решений под все запросы покупателей. Нигматуллин подчеркнул, что, помимо качества блюд, в сети работают над упаковкой готовой еды, и сейчас она уже почти на 100% перерабатываемая. «Внимание к производству готовой еды является неотъемлемой частью нашей стратегии, ведь мы стремимся обеспечить своих клиентов только лучшими товарами неоспоримого качества», — заключил он.

На сегодняшний день в ассортименте готовой еды «Перекрёстка» представлено более 90 позиций, среди которых есть блюда национальных кухонь мира, линейка Select и еда для правильного питания.

Пресс-служба «Перекрёстка»

Фабрика-кухня X5 Еды расположена в городе Долгопрудном. Она обеспечена собственной передовой физико-химической и микробиологической лабораториями, которые позволяют контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на ежедневной основе. Благодаря высокотехнологичной системе контроля каждый этап производства, начиная от используемых материалов в процессе готовки до отгрузки, проходит тщательную проверку. Помимо этого, фабрика имеет схему сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в пищевой цепи поставок, которая также в свою очередь требует строгого обеспечения контроля за соблюдением санитарных и гигиенических норм.

«В первом полугодии объёмы продаж готовой еды в торговых сетях X5 Group выросли почти на 60%», — сказала управляющий директор X5 Еда Ольга Фельдт. Она объяснила такую динамику ускорением ритма жизни, неготовностью тратить время на приготовление еды при желании сохранить разнообразие рациона и спрогнозировала дальнейший рост этого рынка.