Москва, 9 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В МЧС России напомнили, какие выплаты полагаются пострадавшим при объявлении чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сумма выплаты единовременной материальной помощи составляет 15 тыс. рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тыс. рублей. При полной утрате пострадавшим обязаны выплатить 150 тыс. рублей.

«Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей», — указано в Telegram-канале ведомства.

В случаях лёгкого вреда здоровью пострадавшим выплачивается 300 тыс. рублей. Тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, — 600 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Последствия ЧС в Курской области планируется устранить в основном за счёт федерального бюджета.

6 августа украинские вооружённые формирования пытались прорваться через границу в Курской области. Российские военные отбили атаки ВСУ. В приграничных районах Курской области пострадали мирные жители.

ВС России за минувшие сутки пресекали попытки подразделений ВСУ прорваться вглубь российской территории в Курской области. По данным Минобороны, в попытках атаковать Курскую область украинские силы потеряли до 945 бойцов и 102 единицы техники. Только за последнее сутки потери ВСУ превысили 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.