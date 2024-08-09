Москва, 9 августа, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Французский режиссер Гаспар Ноэ стал гостем Кинопарка «Москино» — столичного комплекса для проведения натурных киносъемок. Кинопарк создан в рамках городского проекта «Москва — город кино».

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Французский режиссер Гаспар Ноэ

Режиссер осмотрел уникальные декорации и съемочные площадки, где возможен полный цикл кинопроизводства. Среди них — образовательный центр, самый большой натурный хромакей в Европе, декорации улиц Берлина, городской дворик и смотровая площадка на высоте, а также другие декорации кинопарка: «Глухая деревня», «Москва 40-х», «Древнерусский город», «Соборная площадь Москвы», «Аэропорт» и «Вокзал».

По словам Ноэ, у кинопарка «Москино» огромный потенциал для создания масштабных кинопроектов. Он также особо отметил масштаб и скорость строительства.

В ходе визита режиссера в столицу было достигнуто соглашение о показе его фильма на Московской международной неделе кино. Мероприятие пройдет с 23 по 28 августа и соберёт представителей киноиндустрии из более чем 40 стран. На киноплощадках будут показаны свыше 70 зарубежных фильмов, среди которых «RRR: Рядом ревет революция» производства Индии, «Король неба» производства Китая, «Химера» производства Турции, Италии, Франции, Швейцарии, «9» производства Уругвая и многие другие.

Кинопарк Москино входит в структуру Московского кинокластера. В кинокластер также входят Кинопарк Москино в Новой Москве, Кинотеатры Москино, Кинозавод МЕТМАШ, Киностудия Горького, Кинокомиссия Москино, Киноплатформа Москино. Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для отечественных и зарубежных кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта мэра «Москва — город кино».