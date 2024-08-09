Москва, 9 августа, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Умер главный тренер московского клуба по американскому футболу «Спартак» Дэвид Фостер. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба команды.

vk.com/«Спартак»|Американский Футбол|Москва Дэвид Фостер

«В эту ночь наша команда понесла невосполнимую утрату — главный тренер Дэвид Аллен Фостер покинул этот мир. За этот сезон для многих из нас он стал не только наставником и лидером, но и другом. Это трагическая утрата для каждого из нас. Скорбим», — говорится в сообщении.

Как уточнил источник ИА Регнум, Фостер упал в переходе на станции метро «Таганская», его не удалось привести в чувства.

Фостеру было 45 лет. В качестве игрока он выступал на позициях тайт-энда, фулбэка и линейного защиты. После завершения карьеры он много лет работал на школьном уровне. В период с 2018 по 2020 год тренировал клубы из России, Сербии и Италии.

Московский «Спартак» под руководством Фостера без поражений прошёл регулярный сезон чемпионата России. В полуфинале плей-офф команда встретится с «Северным Легионом» из Санкт-Петербурга.