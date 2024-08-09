Курск, 9 августа, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили семь ракет украинской армии над территорией Курской области. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области напомнил, что к обломкам ракет нельзя приближаться и их нельзя трогать, так как это может быть опасно. Смирнов также призвал жителей региона в случае обнаружения таких обломков сообщать об этом по телефону 112.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 августа Смирнов сообщил, что российские военные сбили над Курской областью четыре ракеты и четыре дрона ВСУ. По его словам, Киев использовал для попыток атак беспилотники самолётного типа.

Врио губернатора вечером 8 августа сообщил ещё об одной сбитой над Курской областью ракете ВСУ. До этого Минобороны сообщило о сбитом реактивном снаряде РСЗО «Ольха» в регионе, а Смирнов — о шести дронах и пяти ракетах украинских войск. Утром 8 августа он сообщил о семи сбитых ночью ракетах ВСУ в Курской области.

Украинские войска 6 августа попытались зайти на территорию России в Курской области. В Министерстве обороны 7 августа заявили, что российские военные не позволили ВСУ продвинуться вглубь территории страны.

Президент России Владимир Путин 7 августа назвал действия украинских боевиков масштабной провокацией. Глава государства подчеркнул, что бойцы ВСУ обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в числе другого оружия используя для этого ракеты.